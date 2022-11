Offiziell: Pep Guardiola hat einen neuen Vertrag unterschrieben

Pep Guardiola wird auch in den kommenden Jahren für Manchester City tätig sein.

Der spanische Starcoach hat während der WM-Pause einen neuen Vertrag mit Gültigkeit bis 2025 unterzeichnet, wie der Premier League-Klub am Mittwoch offiziell bestätigt. Guardiola wechselte im Sommer 2016 vom FC Bayern zu den Skyblues und war dort auf nationaler Ebene mit vier englischen Meistertiteln und einem Pokalsieg äusserst erfolgreich. Seine Siegquote mit dem Team liegt bei sensationellen 72,4 Prozent. 374 Spiele hat Guardiola inzwischen als ManCity-Coach bestritten. Viele weitere werden hinzukommen. Was ihm in seiner Titelsammlung bei den Engländern noch fehlt, ist der Champions League-Titel.

