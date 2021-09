Pep Guardiola spricht über den Abgang von Messi bei Barça

ManCity-Coach Pep Guardiola spricht vor dem Champions League-Kracher gegen PSG auch über den Abgang von Lionel Messi beim FC Barcelona.

Der 34-jährige Argentinier schloss sich in diesem Sommer bekanntlich den Parisern an. Der Wechsel kam auch für Guardiola, der bei den Katalanen zusammen gemeinsam mit Messi eine sehr erfolgreiche Ära prägte, überraschend: “Das war für alle eine Überraschung. Jeder akzeptiert es. Vor einer Weile konnte man sich nicht vorstellen, aber es ist geschehen. Im Leben weiss man nie, was passiert. Wichtig ist, dass er in Paris glücklich wird.”

Voraussichtlich werden sich die Wege der beiden Stars kreuzen. Messi trainierte am Montag wieder und scheint für einen Einsatz bereit, nachdem er zuletzt zwei Partien angeschlagen verpasst hatte.

psc 27 September, 2021 14:56