Pep Guardiola bekräftigt: “Werde nächste Saison hier sein”

ManCity-Coach Pep Guardiola hat nach dem 2:0-Sieg gegen West Ham erneut bekräftigt, dass er den Klub trotz Europacup-Sperre nicht im Stich lässt.

“Warum sollte ich gehen? Ich habe gesagt, dass ich diesen Club liebe, dass ich hier sein möchte. Egal, was passiert – ich werde in der nächsten Saison hier sein”, sagte der Spanier nach dem Erfolg über die Hammers. Bereits unmittelbar nach Bekanntgabe der Sperre am vergangenen Freitag soll Guardiola der Mannschaft und klubintern verlautet haben lassen, dass er definitiv bei den Citizens bleiben wird.

An diesem Vorhaben hält der 49-Jährige fest: “Wenn sie mich nicht entlassen, werde ich zu 100 Prozent bleiben. Jetzt mehr als je zuvor. Ich will bleiben.”

psc 20 Februar, 2020 09:31