Pep Guardiola schüttet ManCity-Talent Rico Lewis mit Lob zu

Manchester City hat sich im Achtelfinal des Carabao Cups am Donnerstag in einem spektakulären Spiel mit 3:2 gegen Liverpool durchgesetzt. Nach der Partie ist City-Coach Pep Guardiola voll des Lobes für die Leistung von Rechtsverteidiger Rico Lewis.

Der 18-Jährige erhielt vom Spanier eine Chance sich zu zeigen und nutzte diese voll und ganz. Guardiola war begeistert über den Auftritt des jungen Engländers, wie er nach dem Spiel kundtat: «Er spielt immer gut, aber gegen Liverpool ganz besonders. Er ist 18 Jahre alt. Die Art und Weise, wie er spielt, war herausragend. Er war der Mann des Spiels. Heute war er hervorragend.» Rico Lewis stand in dieser Saison auch schon dreimal in der Premier League und zweimal in der Champions League im Einsatz.

Angesichts der starken Leistung darf er sich berechtigte Hoffnungen machen, künftig eine noch wichtigere Rolle zu spielen, wobei er mit Kyle Walker auf der rechten Abwehrseite einen Weltklasseverteidiger vor sich hat.

psc 23 Dezember, 2022 12:15