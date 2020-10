Pep Guardiola jammert über Situation bei ManCity

Manchester City ist so schlecht in die neue Saison gestartet wie noch nie unter Trainer Pep Guardiola. Der Spanier hadert mit der Situation.

Die hohe Belastung der Spieler ist dem 49-Jährigen ein Dorn im Auge. “Wir haben Probleme wegen der vielen Verletzungen, der mangelnden Vorbereitung und der fehlenden Erholungszeit zwischen den unglaublich harten Spielen”, sagt Guardiola vor dem Champions League-Spiel in Marseille.

“Ich versuche alles von meinen Spielern zu verlangen, aber für Menschen gibt es ein Limit. So ist es. In einem Wettbewerb zu spielen, ist völlig in Ordnung. Das überleben wir. Aber dafür, dass wir alle drei Tage spielen, hatten wir einfach nicht genügend Vorbereitungszeit”, ergänzt der ManCity-Coach.

Guardiola ist insbesondere mit der Personalsituation im Angriff unzufrieden. Es stünden schlicht zu wenige Stürmer zur Verfügung. “Wir haben überlegt, einen weiteren Stürmer zu verpflichten, aber wir konnten nicht”, sagt er und spricht die schwierige Situation rund um die Corona-Pandemie an. Mit Sergio Agüero und Gabriel Jesus sind gleich beide etatmässigen Mittelstürmer zurzeit verletzt: “Wenn wir einen Stürmer verpflichtet hätten, hätte dieser die Qualität von Agüero oder Jesus haben müssen, den konnten wir uns allerdings nicht leisten. Das ist die Realität.”

psc 27 Oktober, 2020 11:43