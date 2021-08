Erstaunlich: Pep Guardiola will Nachhilfe von anderen Trainern

Pep Guardiola gilt gemeinhin als einer der besten und auch taktisch versiertesten Trainer der Welt. Ausgelernt hat er allerdings noch längst nicht.

Dies deutete der Spanier an einem Sponsorentermin am Mittwoch an. Dabei liess er zunächst eine kleine Bombe platzen und kündigte seinen Abschied bei ManCity per Sommer 2023 an. Seinen dann auslaufenden Vertrag wird er nicht noch einmal verlängern. Stattdessen will er in zwei Jahren erst einmal ein Sabbatical einlegen und bei anderen Coaches hospitieren und “von ihnen lernen”. Diese Aussage erstaunt durchaus: Guardiola ist in der Trainerriege längst ganz oben angekommen. Zwar hat er sich im Laufe seiner Karriere taktisch auch schon vergriffen, echte Nachhilfe benötigt er aber sicherlich nicht. Guardiola möchte sich künftig dennoch mit anderen Coaches austauschen und offenbar auch deren Trainingsalltag und konkrete Spielformen studieren.

Einen Plan für die Zeit nach dem Sabbatical und nach den Studien hat der 50-Jährige auch schon gefasst: Er möchte im Anschluss Trainer einer Nationalmannschaft werden.

psc 26 August, 2021 15:44