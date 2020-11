Guardiola zögert: ManCity denkt an Julian Nagelsmann

Pep Guardiola ist seit mittlerweile mehr als vier Jahren Trainer von Manchester City. Ob der spanische Starcoach über diese Saison hinaus bleibt, ist aber weiter unsicher. Als möglichen Nachfolger nehmen die Skyblues Julian Nagelsmann ins Visier.

Der erst 32-jährige Deutsche hat die Verantwortlichen des englischen Topklubs mit seiner Arbeit bei RB Leipzig und zuvor Hoffenheim vollends überzeugt. Laut “Daily Mail” ist Nagelsmann neben Mauricio Pochettino (Ex-Spurs) ein valabler Kandidat für die Guardiola-Nachfolge, falls dieser den Verein zum Saisonende verlassen sollte. Der amtierende Leipziger Trainer verfügt allerdings noch über einen Vertrag bis 2023. Ob er das Projekt im nächsten Sommer bereits verlassen könnte, ist ungewiss.

Genauso ungewiss ist auch die Zukunft von Guardiola in Manchester: Zwar hat der 49-Jährige in der Vergangenheit mehrfach betont, dass er beim Klub und in der Stadt rundum glücklich sei. Konkrete Anzeichen für eine baldige Verlängerung gibt es allerdings nicht, obwohl der Verein darauf hinarbeitet und ein Verbleib des Katalanen grundsätzlich höchste Priorität geniesst.

psc 17 November, 2020 16:54