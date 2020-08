Der 25-jährige Niederländer wechselt von Premier League-Absteiger Bournemouth zu den Skyblues, wo er sich bis 2025 verpflichtet. Als Ablöse für den Innenverteidiger fliessen Medienberichten zufolge 45 Mio. Euro Ablöse. Nathan Aké wurde einst bei Chelsea ausgebildet, schaffte dort den Sprung ins Profiteam aber nicht ganz. Über Umwegen landet er nun bei einem anderen Spitzenklub von der Insel.

Der Klub von Trainer Pep Guardiola sucht seit einem Jahr einen Nachfolger für Ex-Kapitän Vincent Kompany und hofft diesen in Aké gefunden zu haben. Der Linksfuss glänzt in der Premier League seit einiger Zeit durch seine Zweikampfstärke und die guten Fähigkeiten beim Spielaufbau.

We’re excited to announce the signing of @NathanAke from Bournemouth on a five-year deal ✍️

🔵 #ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/6tyYQ2OVwv

— Manchester City (@ManCity) August 5, 2020