PSG versucht es in letzter Minute bei Bernardo Silva

Bernardo Silva stand lange Zeit beim FC Barcelona auf der Wunschliste. Nun versucht Paris St. Germain einen Last Minute-Transfer des Portugiesen einzufädeln.

Wie die englische “Times” berichtet, haben die Franzosen sogar schon ein Angebot für den 28-jährigen Spielmacher abgegeben. Angeblich soll Bernardo Silva nach fünf Jahren bei Manchester City eine neue Herausforderung suchen. Deshalb tauchen auch immer wieder Wechselspekulationen um seine Person auf.

Vertraglich ist der Edeltechniker bis 2025 an die Skyblues gebunden. PSG soll 70 Mio. Euro offerieren, was aber nicht ausreicht. Mit dem Spieler sollen sich die Klubverantwortlichen hingegen bereits einig sein. City-Coach Pep Guardiola betonte in der Vergangenheit mehrfach, dass er weiterhin auf die Dienste des Nationalspielers zählen möchte.

psc 26 August, 2022 11:16