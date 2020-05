Raheem Sterling steht vor einem neuen Mega-Deal

Raheem Sterling winken offenbar sehr hohe Einnahmen. Der englische Profi von Manchester City steht vor einem Abschluss mit Puma.

Der Ausrüster soll den 25-jährigen Angreifer zu seinem neuen Aushängeschild machen. Laut “Sky Sports” könnte Raheem Sterling dadurch eine Summe von beinahe 100 Millionen Pfund winken.

Der aktuelle Vertrag des City-Stürmers mit Nike läuft per Ende Juni aus. Auch Under Armour, Adidas und New Balance sollen um ihn buhlen, den Zuschlag erhält nun aber offenbar Puma. Das deutsche Unternehmen rüstet auch Sterlings Arbeitgeber ManCity aus.

psc 4 Mai, 2020 18:54