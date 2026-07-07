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"War nicht richtig"

Rodri entschuldigt sich bei Bernardo Silva für Jubeleinlage nach Fehlschuss

Autor: | Publiziert: 7 Juli, 2026 10:39
Rodri entschuldigt sich bei Bernardo Silva für Jubeleinlage nach Fehlschuss

Der spanische Mittelfeldstratege Rodri entschuldigt sich bei seinem langjährigen ManCity-Teamkollegen Bernardo Silva für eine «falsche» Aktion im WM-Achtelfinal.

Als der eingewechselte Silva kurz vor Schluss den Ausgleich für Portugal mit einem Kopfball knapp verpasst, jubelt Rodri lauthals. Silva zeigt sich von der Aktion sichtlich angewidert und macht daraus auch keinen Hehl.

Wohl noch in diesem Augenblick realisiert Rodri, dass die Aktion ziemlich unsportlich war. Nach der Partie zeigt der 30-Jährige in der Mixed Zone jedenfalls Reue: «Ich möchte mich entschuldigen. Es war falsch, den Fehlschuss zu feiern. Es kam impulsiv und war nicht korrekt gegenüber meinem Kollegen. Ich habe mich bereits persönlich bei Bernardo entschuldigt.»

Rodri und Silva haben bei City jahrelang gemeinsam und sehr erfolgreich Seite an Seite gespielt. In diesem Sommer verlässt der Portugiese die Skyblues und wechselt zum FC Barcelona.

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