Dies teilt Trainer Pep Guardiola mit. Agüero ist von der Covid 19-Erkrankung offenbar weiterhin geschwächt und braucht noch eine längere Reha- und Aufbau-Phase. “Sergio braucht Zeit. Er hatte Covid und wird Wochen brauchen um wieder bereit zu sein. Er trainiert immer noch nicht auf dem Feld, gestern hat er angefangen sich wieder ein bisschen zu bewegen”, teilt Guardiola mit. Vor seiner Erkrankung kam Agüero in dieser Saison für die Skyblues neunmal zum Einsatz. Sein Vertrag läuft zum Saisonende aus. Ob der 32-Jährige noch einmal verlängert, ist fraglich.

PEP 💬 He [Aguero] is still not training on the field. He started moving yesterday. He will need a few weeks to come back. The important thing is he is negative and he can come back to us.

