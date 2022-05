Zum zehnjährigen Jubiläum von Minute 93:20 am 13. Mai 2012 wird die Statue auf dem Gelände vor dem Etihad Stadium enthüllt. Damals schoss Agüero die Skyblues zum ersten Meistertitel seit 1968. Die Statue verkörpert den Torjubel, den der Stürmer damals zeigte. Insgesamt hat der argentinische Torjäger in Diensten des englischen Topklubs zwischen 2011 und 2021 260 Treffer erzielt.

We are delighted to unveil a permanent statue of Club legend @aguerosergiokun at the Etihad Stadium on the tenth anniversary of 93:20! 💙#ManCity pic.twitter.com/NUoyPyAMBm

— Manchester City (@ManCity) May 13, 2022