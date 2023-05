Spieler des Jahres: Haaland erhält 82 Prozent der Journalisten-Stimmen

Erling Haaland wurde von den britischen Journalisten mit grossem Abstand zum Spieler der Saison gewählt.

Der norwegische Neuzugang von Manchester City, der in bisher 47 Pflichtspielen sensationelle 51 Tore markiert hat, vereint bei der Wahl der Football Writers› Association ganze 82 Prozent der Stimmen. Hinter dem 22-Jährigen folgt mit grossem Abstand Mohamed Salah. Haaland hat in deiser Saison bereits mehrere Rekorde teilweise pulverisiert. Mit seinem neuen Team hat er in dieser Saison sogar noch Chancen auf das Triple aus Meisterschaft, Champions League und FA Cup.

Bei den Frauen gewinnt Sam Kerr von Chelsea die Auszeichnung als Spielerin des Jahres.

psc 12 Mai, 2023 15:37