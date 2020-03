Timo Werner spricht von 2 Optionen im Sommer

Timo Werner steht vor einer wegweisenden Entscheidung: Bleibt er in Leipzig oder schliesst er sich einem neuen Verein an? Die erste Option ist für den deutschen Nationalspieler durchaus plausibel.

Zwar wäre der Torjäger dank einer Ausstiegsklausel für 55 bis 60 Mio. Euro zu haben, was angesichts seiner Qualitäten nicht (mehr) allzu viel ist, doch Timo Werner könnte seinen bis 2023 gültigen Kontrakt bei RB Leipzig durchaus respektieren – zumindest für eine weitere Saison.

“An dieser Stelle meiner Karriere frage ich mich: Möchte ich ein Teil von einer neuen Mannschaft sein, etwas Neues aufbauen oder möchte ich bei meiner Mannschaft bleiben und etwas Grossartiges schaffen?”, wird der 24-Jährige von “Sky Sports” zitiert.

Die zwei möglichen Optionen sieht er durchaus ambivalent: “Die erste Option ist, Teil einer Mannschaft wie Liverpool oder Manchester City zu sein. Aber die Frage ist: Möchtest du zu so einer Mannschaft, weil die Situation für die Spieler schon jetzt hart ist, und ein Teil davon sein?” Demgegenüber die andere Möglichkeit: “Auf der anderen Seite sind Mannschaften, die grosse Titel gewonnen haben, aber große Veränderungen brauchen, weil sie nicht mehr in der Lage sind, auf dem höchsten Level zu konkurrieren. Für mich ist Manchester United so eine Mannschaft.”

An Interessenten für Werner mangelt es nicht. Neben Liverpool und ManUtd soll auch der FC Barcelona dazuzählen. Bei den Katalanen wird er längerfristig als potentieller Nachfolger von Luis Suarez erachtet.

psc 10 März, 2020 13:57