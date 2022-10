Ein türkischer Klub jagt ManCity-Captain Ilkay Gündogan

Ilkay Gündogan ist nur noch bis Saisonende an Manchester City gebunden. Ob seine Zeit auf der Insel weitergeht, ist offen. Interesse am deutschen Nationalspieler gibt es nun aus der Türkei.

Wie die «Sun» berichtet, buhlt Galatasaray um den 31-jährigen Spielmacher und peilt eine ablösefreie Verpflichtung von Gündogan im kommenden Sommer an. Ob ein Wechsel in die Türkei für den Mittelfeldprofi infrage kommt, hängt wohl auch davon ab, ob er bei ManCity einen neuen Kontrakt erhält oder nicht. Grundsätzlich soll er durchaus Interesse an einem Verbleib beim englischen Meister haben, zumal Trainer Pep Guardiola weiterhin auf ihn zählt und er als Captain eine wichtige Rolle einnimmt.

psc 21 Oktober, 2022 10:21