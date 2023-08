Über 100 Mio. Euro: ManCity-Angebot für Paqueta reicht noch nicht

Manchester City plant die Verstärkung von Lucas Paqueta. West Ham United gibt sich bis dato aber nicht zufrieden.

Für den Transfer von Lucas Paqueta muss Manchester City tief in die Tasche greifen. Nachdem das französische Portal "Foot Mercato" von einem erhöhten Angebot der Citizens in Höhe von 101 Millionen Euro berichtet hatte, erklärte West Ham Uniteds Trainer David Moyes dahingehend am Freitag auf einer Pressekonferenz: "Im Moment entspricht es nicht annähernd unseren Vorstellungen."

Angeblich fordern die Hammers 110 Millionen Euro ohne Boni für den brasilianischen Mittelfeldspieler. Manchester City scheint für den 25-Jährigen also nochmal nachlegen zu müssen.

adk 11 August, 2023 17:18