Phil Foden ist nach Vertragsverlängerung bei ManCity überwältigt

Wie der englische Meister am Freitagabend verkündet, hat der 22-Jährige einen bis 2027 gültigen Kontrakt unterzeichnet. Der englische Nationalspieler ist ein Eigengewächs des Vereins und zählt bereits seit fünf Jahren zum Profikader von City. Im Team von Pep Guardiola nimmt er genauso wie bei den Three Lions bereits eine wichtige Rolle ein. In dieser Saison sind ihm in 13 Spielen schon sieben Treffer und drei Assists geglückt. Im Klub hat er bereits elf Titel gewonnen.

«Es ist schwierig in Worte zu fassen, wie glücklich ich über die Unterschrift unter den neuen Vertrag bin», wird Foden auf der Webseite zitiert: «Ein Traum ist in Erfüllung gegangen. Ich bin schon mein ganzes Leben lang City-Fan. Ich trainiere hier seit vielen Jahren und war einst sogar Balljunge. Ich liebe diesen Klub unglaublich, und zu wissen, dass ich bis 2027 Teil von ihm sein werde, ist einfach toll.»

One of our own 💙@PhilFoden has signed a new three-year extension to his contract, keeping him at City until the summer of 2027! 👊

— Manchester City (@ManCity) October 14, 2022