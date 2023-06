Vater Alf-Inge Haaland ist in die Schweiz gezogen

Die Schweiz bzw. konkreter Andermatt hat einen neuen prominenten Einwohner: Alf-Inge Haaland, der Vater von Torjäger Erling Haaland, ist nach Uri gezogen.

Wie das norwegische "Dagblat" berichtet, hat sich der 50-Jährige aus wohl primär steuertechnischen Gründen für einen Umzug in die Schweiz entschieden. Tatsächlich ist Alf-Inge Haaland laut "Blick" seit dem 8. Mai im Einwohnerregister Andermatts zu finden. Er ist bei weitem nicht der einzige Norweger, der seinen Wohnort in die Schweiz verlegt hat. Viele "flüchten" wegen der hohen Steuern in Norwegen ins Ausland.

Andermatt hat insbesondere durch die millionenschweren Investitionen des ägyptischen Unternehmers Samih Sawiris in den vergangenen Jahren massiv an Bekanntheit und Attraktivität zugelegt.

