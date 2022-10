Watzke: «War klar, dass Bayern Haaland nicht bekommt»

Erling Haaland schloss sich im Sommer Manchester City an. Zwischenzeitlich war auch der FC Bayern ins Rennen um den norwegischen Torjäger involviert. Ein Wechsel des 22-Jährigen an die Säbener Strasse war aber nie realistisch, wie Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke betont.

Die Münchner hatten demnach nie reelle Chancen auf eine Verpflichtung des Topstürmers, weil dieser einen anderen Plan im Kopf hatte. «Mir war von Anfang an klar, dass Bayern Haaland nicht bekommen würde, weil er ins Ausland wollte», sagt Watzke in der «Sport Bild», betont aber gleichzeitig, dass es für die Bayern fahrlässig gewesen wäre, sich nicht um Haaland zu bemühen: «Und Fahrlässigkeit würde ich Bayern nie unterstellen.»

Letztlich zahlte ManCity 60 Mio. Euro für die Dienste des Angreifers. In den ersten elf Spielen für seinen neuen Klub hat dieser bereits ganze 17 Treffer erzielt. Wirklich überrascht ist Watzke darüber nicht: «Mich wundert ehrlich gesagt, dass alle plötzlich so überrascht sind, dass Haaland bei Manchester City so viele Tore schiesst. Das war doch klar. Er hat ja bei uns schon viele Tore gemacht, wenn er jetzt mit City bei einer Mannschaft spielt, die ständig Chancen kreiert, lässt sich ein Haaland das nicht nehmen, die Dinger reihenweise reinzumachen.»

psc 5 Oktober, 2022 15:21