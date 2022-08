Weil Cucurella zu teuer ist: ManCity könnte sich um Sosa bemühen

Trainer Pep Guardiola würde Manchester City gerne mit Marc Cucurella verstärken. Weil Brighton den Citizens jedoch zu hohe Forderungen gestellt habe, sind die Verhandlungen Medienberichten zufolge zum Stillstand gekommen. Nun soll sich der FC Chelsea um einen Transfer Cucurellas bemühen.

Manchester City könnte sich derweil um eine günstigere Alternative bemühen. Und zwar könnte die Guardiola-Truppe sich um Borna Sosa bemühen. Dies berichtet Reporter Ben Jacobs via Twitter. Sosa dürfte den VfB Stuttgart dank einer mündlichen Vereinbarung für rund 25 Millionen Euro verlassen.

As previously reported, Manchester City may turn their attention to Stuttgart left-back Borna Sosa for around £20m. #CFC looked at Sosa, too, but didn't move. He thrives in a 3-4-2-1.

— Ben Jacobs (@JacobsBen) August 1, 2022