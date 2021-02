“Werden sehen”: Agüero lässt Zukunft offen

Bei Manchester City könnte im Sommer eine Ära zu Ende gehen – Sergio Agüero lässt offen, ob er bei den Skyblues noch mal einen neuen Kontrakt unterschreibt.

Nach zehn Jahren könnten Manchester City und Sergio Agüero nach Ablauf dieser Saison getrennte Wege gehen. “Mein Vertrag läuft am Ende der Saison aus und ich weiss noch nicht, was ich machen werde. Das Erste, was ich tun will, ist spielen und am Ende der Saison werden wir sehen”, sagte der Torjäger im Gespräch mit dem YouTuber Inai Llanos.

Agüero kommt in der laufenden Saison erst auf wettbewerbsübergreifend neun Spiele mit lediglich 260 Einsatzminuten. Zahlreiche Verletzungen inklusive die Infektion mit dem neuartigen Coronavirus setzten den 32-Jährigen über viele Wochen ausser Gefecht.

Der Argentinier wird wohl für immer die Bestmarke der meisterzielten Tore im ManCity-Dress halten. Agüero steht in diesem Ranking mit 256 Treffern in 379 Pflichtspielen vor Raheem Sterling (275/112) und Yaya Toure (316/79). Zuletzt gab es Gerüchte um einen ablösefreien Wechsel zu Paris Saint-Germain.

aoe 20 Februar, 2021 15:17