Die Zukunft von Pep Guardiola angeblich entschieden

Pep Guardiola ist noch bis 2023 an Manchester City gebunden. Schon einige Male liess er durchblicken, dass seine Zeit in der Premier League danach endet. Tatsächlich könnte bereits eine Entscheidung gefallen sein.

Nach Angaben des Portals “90min” sieht Guardiola seine Zukunft danach in Nordamerika. Dort weilte bereits während seiner einjährigen Auszeit zwischen den Engagements beim FC Barcelona und Bayern München von 2012 bis 2013. Künftig möchte Guardiola wohl auch beruflich in den USA tätig werden. Angeblich könnte er nach Beendigung seines aktuellen Kontrakts bei den Skyblues zu ManCity-Schwester-Klub New York City FC wechseln. Dort hätte er zum Teil mit den gleichen Personen zu tun, mit denen er sich bereits jetzt austauscht.

Vorerst konzentriert sich der 50-Jährige aber noch voll und ganz auf seine Aufgabe in Manchester. Mit City will er in der Premier League erneut reüssieren und auch endlich die Champions League gewinnen.

psc 3 Dezember, 2021 12:01