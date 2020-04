Zwei Wochen krank: De Bruyne gibt Update

Kevin De Bruyne hat sich vermutlich mit dem Coronavirus infiziert. Zwei Wochen sei er krank gewesen, berichtet der Superstar von Manchester City.

Inzwischen geht es Kevin De Bruyne aber schon wieder spürbar besser. “Meine Familie und ich waren zwei Wochen krank. Wir wissen nicht, ob wir das Coronavirus hatten. Aber jetzt sind wir gesund, denke ich”, äussert sich der Leistungsträger von Manchester City bei “Sky Sports”.

Der 28-Jährige versuche nun, fit zu werden: “Ich habe ein Laufband organisiert. Und ich schwimme ein wenig. Ich habe das Glück, unten einen Pool zu haben.” An Fussball ist die nächste Zeit aber erst mal nicht zu denken. Die Premier League wurde aufgrund der Corona-Pandemie auf unbestimmte Zeit ausgesetzt.

Am Freitag stand eine Videokonferenz mit Mitgliedern der 20 zugehörigen Ligaklubs an. Währenddessen wurde beschlossen, die Saison 2019/20 in jedem Fall abschliessen zu wollen. Viele der Teilnehmer plädieren angeblich dafür, die Runde aufgrund der auslaufenden Spielerverträge spätestens bis 30. Juni beenden zu wollen.

aoe 18 April, 2020 11:52