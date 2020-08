Angebot angenommen? United mit Stevanovic einig

Manchester United stellt sich weiterhin den Kader der Zukunft zusammen. Filip Stevanovic soll unmittelbar vor dem Wechsel ins Theatre of Dreams stehen.

Filip Stevanovic (17) könnte schon bald offiziell Manchester United angehören. “Republika” zufolge hat sich das Premier-League-Schwergewicht mit Stevanovics Klub Partizan Belgrad auf einen Wechsel geeinigt. Im Gegenzug wird eine Ablöse von zwölf Millionen Euro fällig.

Vorerst soll Stevanovic allerdings nicht für United auflaufen, sondern noch eine Saison Spielpraxis bei seinem Ausbildungsverein sammeln. Stevanovic wird meist auf der linken offensiven Aussenbahn eingesetzt und hatte sich im Verlauf der letzten Saison zum Stammspieler hochgearbeitet.

Neun Tore und drei Vorlagen in 35 Pflichtspiel-Auftritten zählte Stevanovic, der in seiner Heimat Serbien als eines der grossen Ausnahmetalente gilt. Übrigens: Stevanovic spielte in dieser Saison bereits zweimal in der Europa League gegen United.

aoe 15 August, 2020 11:35