Antonio Cassano schiesst gegen Cristiano Ronaldo: “Nicht einmal in den Top 5”

Der frühere italienische Nationalstürmer Antonio Cassano hält offensichtlich nicht viel von Cristiano Ronaldo.

In einem lockeren Gespräch mit seinem ehemaligen Sturmkollegen Christian Vieri auf dessen Twitch-Kanal “Bobo TV” sprach der mittlerweile zurückgetretene Angreifer in der Diskussion um den besten Spieler aller Zeiten auch über CR7. Berater Jorge Mendes forderte zuletzt einen weiteren Ballon d’Or für den 36-jährigen Portugiesen. Davon hält Cassano gar nichts: “Genug Theater! Cristiano Ronaldo ist der Beste in der Geschichte des Fussballs? Er ist nicht einmal in den Top 5. Messi, Pelé, Maradona, Cruyff und Ronaldo ‘O Fenómeno sind allesamt ein Level über ihm”.

Dass er kein Blatt vor den Mund nimmt, zeichnete den Italo-Stürmer bereits während dessen Aktivkarriere aus. Auch jetzt hält er mit seiner Meinung in der Öffentlichkeit nicht zurück.

psc 19 Oktober, 2021 19:32