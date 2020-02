Bruder von Paul Pogba befeuert Wechselgerüchte

Nach einigen öffentlichen Äusserungen von Berater Mino Raiola spricht nun auch noch der Bruder von Paul Pogba über die Zukunft des französischen Weltmeisters.

Mathias Pogba macht gar nicht erst einen Hehl um den Wechselwunsch seines 26-jährigen Bruders: “Jeder weiss, dass Paul Manchester United verlassen möchte. Er will in der Champions League spielen und Titel gewinnen”, sagte er im Gespräch mit “El Chiringuito TV” und ergänzte: “Wir wissen doch alle, dass er das bei United nicht erreichen wird. Wir werden sehen, was im Sommer passiert.”

Vertraglich ist der Mittelfeldspieler, der wegen Sprunggelenksproblemen fast schon die ganze Saison ausfällt, noch bis 2021 an die Red Devils gebunden. Bereits im letzten Sommer strebte er aber einen Transfer an und tat dies auch öffentlich kund. In der nächsten Transferperiode will er den Klub offenbar unbedingt verlassen. ManUtd soll rund 100 Mio. Euro Ablöse fordern.

Zuletzt lieferten sich sein Berater Mino Raiola und Ole Gunnar Solskjaer ein mediales und öffentliches Wortduell.

psc 18 Februar, 2020 18:41