Der Premier Ligist bestätigt, dass der 27-jährige Portugiese einen neuen Kontrakt bis 2026 mit Option auf eine weitere Saison unterzeichnet hat. Enthalten ist auch eine Gehaltserhöhung. Bruno Fernandes zählt jetzt zu den drei bestbezahlten Profis bei den Red Devils.

Der Spielmacher stiess vor zwei Jahren für 63 Mio. Euro von Sporting zum Premier League-Klub und hat dort sofort eine Rolle als Leistungsträger übernommen. Diese soll er auch in den kommenden Jahren erfüllen.

2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ 🔴🇵🇹@B_Fernandes8 has penned a new deal at Old Trafford! ✍️#MUFC

— Manchester United (@ManUtd) April 1, 2022