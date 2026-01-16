ManUtd-Profi Casemiro müsste Husarenstück schaffen, damit Klausel aktiviert wird

Der brasilianische Mittelfeldspieler Casemiro hat eine Klausel zur Vertragsverlängerung bei Manchester United. Diese ist aber an eine Bedingung geknüpft, die kaum noch erreichbar ist.

Wie der britische Journalist Laurie Whitwell berichtet, muss der 33-jährige Mittelfeldprofi in dieser Spielzeit ganze 35 Startelfeinsätze hinlegen, damit er die automatische Verlängerung triggern könnte. Aktuell steht er bei 18 solcher Einsätze. Casemiro müsste somit bis Saisonende in jedem einzelnen Premier League-Spiel beginnen, damit die Bedingung erfüllt wird.

Dies scheint ein schwierig zu erreichendes Ziel. Zumindest gibt es viele Hindernisse, die es verhindern können. Natürlich wäre auch eine reguläre Vertragsverlängerung nicht ausgeschlossen. Nach insgesamt vier Spielzeiten könnte für den früheren Real-Profi im Sommer in Manchester aber Schluss sein.