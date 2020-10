Cavani vor Duell mit Ex-Klub PSG: “Wird emotional werden”

Edinson Cavani trifft mit Manchester United erstmals auf seinen Ex-Klub Paris Saint-Germain. Im Vorfeld des Champions-League-Duells äussert sich der Uruguayer über die Rückkehr in den Prinzenpark.

Sieben Jahre spielte Edinson Cavani für Paris Saint-Germain, erzielte in dieser Zeit in 300 Pflichtspielen 201 Treffer. Im Sommer lief sein Vertrag dort aus, verlängert wurde er nicht. Nach einigen Wochen der Klubsuche heuerte der Stürmer letztlich bei Manchester United an. Am kommenden Dienstag (21 Uhr) kommt es in der Champions League zum Wiedersehen mit den alten Kollegen aus Paris.

“Ich werde einen aussergewöhnlichen Moment erleben, von dem niemand gedacht hat, dass er eintreten wird”, teilte Cavani im Interview mit “TF1” vor der Rückkehr nach Paris mit und befand: “Es wird ein unglaubliches Erlebnis werden, mit schönen Emotionen.”

Der 33-Jährige läuft von nun an für Manchester United auf. Dabei hatte er im Sommer “verschiedene Möglichkeiten” gehabt. Doch der Torjäger habe sich “darauf gefreut, in der Premier League und vor allem für Manchester United zu spielen”. Bei den Engländern hat der Südamerikaner einen Vertrag bis Sommer 2021 mit vereinsseitiger Option auf ein weiteres Jahr unterzeichnet.

