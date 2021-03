Celtic auf Trainersuche: Keane ein Kandidat

Nach dem Rücktritt von Neil Lennon durchwühlt Celtic Glasgow den Markt nach einem neuen Trainer für die kommende Saison. Mit Roy Keane ist der Kandidatenliste nun ein neuer Name zugeführt worden.

Roy Keane spielt bei Celtic Glasgow hinsichtlich der Suche nach einem neuen Trainer offenbar eine Rolle. Der frühere Starspieler von Manchester United wird in einem Bericht von “Daily Mail” namentlich als einer der Aspiranten auf die Nachfolge des zurückgetretenen Neil Lennon genannt.

Demnach haben sich Celtic und Keane bereits besprochen, eine Einigung ist aber noch nicht in Griffweite. Erst zum Wochenanfang gab der grösste Celtic-Anteilseigner Dermot Desmond in einer Erklärung bekannt, sich in Ruhe nach einem neuen Übungsleiter umschauen zu wollen. Der Prozess der “Recherche, Untersuchung, Befragung und Verhandlung” sei aber bereits in vollem Gang.

Enzo Maresca, U23-Trainer von Manchester City, sowie der ehemalige Sheffield-Trainer Chris Wilder werden im selben Bericht als weitere Alternativen gehandelt. RB Salzburgs Jesse Marsch hat Celtic bereits abgesagt. Keane würde jedenfalls kein unbekanntes Terrain betreten. Die Bhoys waren seine letzte aktive Profistation.

aoe 27 März, 2021 14:53