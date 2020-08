Der englische Abwehrspieler kehrt per sofort wieder zu Manchester United zurück. Von da war er in der abgelaufenen Saison an die Giallorossi ausgeliehen. Obwohl die Römer eine weitere Leihe bzw. einen Kauf anstrebten, konnten sie sich mit dem englischen Rekordmeister bisher nicht auf die Konditionen einigen. Somit endet der Leihvertrag von Chris Smalling vorerst.

In den sozialen Medien verabschiedete er sich von seinen Teamkollegen und den Fans und bedauert auch, dass er die Saison nicht in Rom beenden kann.

Der Serie A-Klub steht im Europa League-Achtelfinale am Donnerstag dem FC Sevilla gegenüber.

I’m gutted that I can’t finish what we started this season. To experience the love shown to me in such a short time was extra special and it will not be forgotten. I want to thank and wish all the players and staff the best of luck against Sevilla. DAJE ROMA! 💛❤️ 🐺 pic.twitter.com/9vHfpWUNsz

— Chris Smalling (@ChrisSmalling) August 4, 2020