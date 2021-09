Cristiano Ronaldo mit 36 Jahren noch immer der Schnellste

Cristiano Ronaldo gehört auch mit 36 Jahren noch längst nicht zum alten Eisen. Im Gegenteil: Beim 2:1 gegen West Ham war der portugiesische Superstar sogar der schnellste Spieler auf dem Platz.

Wie die Red Devils auf ihrer Webseite schreiben, wurde CR7 bei einem Sprint mit einem Speed von 32,51 km/h gemessen. Schneller war kein anderer Spieler auf dem Rasen. Aussenverteidiger Aaron Wan-Bissaka kam bei seinem Topspringt auf 32,41 km/h. Seit seiner Rückkehr stellt Ronaldo in der Premier League gleich mehrere Bestwerte auf. So hat er in zwei Spielen bereits 13 Mal aufs Tor geschossen. Sieben davon auf das Tor. Der Superstar hatte auch die meisten Berührungen im Strafraum (21). Fünf Grosschancen sind ebenfalls ein Topwert wie auch die wohl wichtigste Statistik: Ronaldo hat schon drei Treffer erzielt. Sein Team gewann beide Partien.

psc 21 September, 2021 11:50