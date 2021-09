Cristiano Ronaldo reist vorzeitig aus der Nationalelf ab

Nachdem Cristiano Ronaldo Portugal am Mittwoch dank einem Doppelpack zu einem 2:1-Sieg gegen Irland und sich mit seinen Toren 110 und 111 zum Torrekord auf Nationalmannschaftsebene geführt hat, reist der 36-Jährige nun aus dem Camp der Nationalelf ab.

Ronaldo ist nach seiner Gelben Karte, die er sich beim Torjubel über das 2:1 eingefangen hat, für das nächste WM-Qualispiel gegen Aserbaidschan am kommenden Dienstag gesperrt. Am Samstag steht noch ein Testspiel gegen Katar an, in dem der Angreifer aber ebenfalls nicht auflaufen wird. Nach der vorzeitigen Abreise konzentriert er sich nun voll und ganz auf seine Aufgabe im Klub. Dort läuft er ab sofort für Manchester United auf. Im Hinblick auf das nächste Ligaspiel gegen Newcastle United am 11. September kann er sich ideal vorbereiten.

psc 2 September, 2021 16:52