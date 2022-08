Cristiano Ronaldo mit hartem Lügen-Vorwurf: “Von 100 Nachrichten sind 5 wahr”

Cristiano Ronaldo rechnet in den sozialen Medien wieder einmal mit den Medien ab und ärgert sich über deren unwahre Berichterstattung.

Auf Instagram meldet sich der 37-jährige Portugiese, der sich bei und mit Manchester United in einer ganz schwierigen Situation befindet, zu Wort und schreibt: “Ihr werdet die Wahrheit erfahren, wenn ich in ein paar Wochen ein Interview gebe. Die Medien lügen einfach. Ich habe ein Notizbuch und in den letzten Monaten haben sie von den hundert Informationen, die sie verbreitet haben, nur fünf richtig widergegeben. Also stellt euch vor, wie das läuft.”

Den hässigen Kommentar platziert CR7 auf einer Fanseite über ihn. Kurze Zeit nach dem Post wurde dieser wieder gelöscht, “Foot Mercato” hat ihn über einen Screenshot allerdings aufgefangen.

Seit Wochen wird kolportiert, dass Ronaldo ManUtd noch in dieser Transferperiode verlassen möchte. Angeblich könnte Trainer Erik ten Hag dem nach anfänglichem Zögern nun zustimmen. Ob diese Berichte den Tatsachen entsprechen, ist aber unklar. Vielleicht sorgt Ronaldo mit seinem angekündigten Interview in einigen Wochen für Klarheit.

psc 17 August, 2022 14:55