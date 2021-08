Cristiano is back: ManUtd bestätigt Rückkehr von Ronaldo

Die Rückkehr von Cristiano Ronaldo zu Manchester United ist offiziell. Die Red Devils machen den Transfer perfekt.

Am Dienstagmorgen bestätigt der Premie League-Topklub, dass Ronaldo zurück ist. Der 36-jährige Portugiese unterzeichnet einen Zweijahresvertrag mit Option auf eine dritte Saison. Als Ablöse fliessen 15 Mio. Euro. Durch Boni können weitere 8 Millionen hinzukommen. CR7 freut sich wieder für die Red Devils zu spielen: “Manchester United ist ein Verein, der immer einen besonderen Platz in meinem Herzen hatte, und ich war überwältigt von all den Nachrichten, die ich seit der Ankündigung am Freitag erhalten habe. Ich kann es kaum erwarten, im Old Trafford vor einem vollen Stadion zu spielen und alle Fans wiederzusehen. Ich freue mich darauf, nach den internationalen Spielen mit der Mannschaft zusammenzuarbeiten und wünsche uns eine sehr erfolgreiche Saison.”

