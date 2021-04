Cristiano Ronaldo peilt Rückkehr zu ManUtd an

Cristiano Ronaldo könnte Juventus nach dieser Saison verlassen. Angeblich ist eine Rückkehr zu Manchester United denkbar.

Der portugiesische Superstar ist mit dem Verlauf der aktuellen Spielzeit alles andere als zufrieden. Sowohl in der Champions League wie auch in der Serie A werden die Turiner wohl nicht reüssieren. Laut “Gazzetta dello Sport” peilt CR7 nun einen Wechsel im Sommer an – ein Jahr vor dem eigentlichen Vertragsende bei der alten Dame.

Ein konkretes Ziel soll er auch schon im Blick haben: Manchester United. Dort lief Ronaldo zwischen 2003 und 2009 bereits sehr erfolgreich auf und avancierte zum Weltklassestürmer. Eine Rückkehr soll im Raum stehen. Auch ManUtd-Coach Ole Gunnar Solskjaer würde Ronaldo offenbar sehr begrüssen.

Berater Jorge Mendes sieht sich aber auch nach anderen Optionen für seinen teuersten Mandanten um. Dieser will sich im Sommer offenbar neu orientieren.

psc 23 April, 2021 09:55