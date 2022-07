Er ist da: Ronaldo kommt auf dem Trainingsgelände von ManUtd an

Cristiano Ronaldo ist zurück bei Manchester United. Am Dienstagmorgen betritt der portugiesische Superstar gemeinsam mit seinem Berater Jorge Mendes das Trainingsgelände in Carrington.

Bis zuletzt war nicht klar, wann CR7 wieder bei den Red Devils aufkreuzt. “Familiäre Probleme” haben seine Ankunft verzögert. So zumindest die offizielle Version. Selbst die ManUtd-Verantwortlichen wussten offenbar nicht, wann Ronaldo zurückkehrt. Am Dienstag ist es endlich soweit. Der 37-jährige Torjäger betritt gemeinsam mit Berater Jorge Mendes das Trainingszentrum des englischen Topklubs. Noch am gleichen Tag wird er auch ein Gespräch mit Trainer Erik ten Hag führen.

Im Lager der Red Devils ist der Optimismus gross, dass Ronaldo nun als reguläres Mannschaftsmitglied zurückkehrt und auch wieder am Training teilnimmt. Einen vorzeitigen Abgang in Form eines Transfers will man weiterhin verhindern. Gemäss “The Sun” sehen die Pläne des Portugiesen indes anders aus. Angeblich will er den Klubbossen und auch ten Hag sagen, dass er den Verein noch in diesem Sommer verlassen möchte. Diese Meldung ist allerdings nicht bestätigt. Als möglicher Interessent wurde zuletzt Atlético Madrid genannt.

psc 26 Juli, 2022 12:06