“Danke Anfield”: Ronaldo bedankt sich bei den Liverpool-Fans

Cristiano Ronaldo meldet sich nach dem tragischen Verlust seines neugeborenen Sohns erstmals wieder in den sozialen Medien zu Wort und bedankt sich bei den Liverpool-Fans für die grosse Geste an der Anfield Road.

Die Supporter der Reds spendeten Ronaldo und seiner Partnerin Georgina Rodriguez, die ihren neugeborenen Sohn verloren haben, beim Direktduell mit Manchester United am Dienstagabend in der 7. Minute Beifall und brachten somit ihre Unterstützung für das Paar zum Ausdruck. Zwei Tage später bedankt sich Ronaldo via Instagram bei den Fans von Liverpool. “Eine Welt … Ein Sport … Eine globale Familie. Danke, Anfield”, schreibt der 37-Jährige. Und weiter: “Ich und meine Familie werden diesen Moment des Respekts und der Anteilnahme niemals vergessen.”

Alle Profis von Liverpool und ManUtd spielten bei der Partie, auf die Ronaldo verzichtet hatte, mit Trauerflor. Am Wochenende wird er beim Auswärtsspiel bei Arsenal sein Comeback auf dem Platz geben.

psc 21 April, 2022 16:26