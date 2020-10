Deal in letzter Minute: Chris Smalling wechselt fix nach Rom

Nachdem sich die Italiener schon den ganzen Sommer über um den englischen Verteidiger von Manchester United bemühten, nutzten sie jetzt doch erst die letzten Minute der Transferperiode, um den erhofften Deal einzutüten. Smalling wechselt Medienberichten zufolge für rund 15 Mio. Euro nach Rom, wo er einen Dreijahresvertrag unterzeichnet.

Bereits in der vergangenen Saison spielte der 30-Jährige für den Serie A-Klub. Da noch auf Leihbasis. Angeblich strebte die Roma auch jetzt wieder eine Leihe an, rang sich dann aber doch zu einem permanenten Transfer des Innenverteidigers durch.

After 10 years of service at Old Trafford, @ChrisSmalling has left #MUFC to join Roma on a permanent deal.

Thank you and good luck in Italy, Chris ❤️

— Manchester United (@ManUtd) October 5, 2020