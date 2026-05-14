Details zum geplanten Vertrag von Michael Carrick bei ManUtd durchgesickert

Manchester United will den bisherigen Interimscoach Michael Carrick ab nächster Saison zum Cheftrainer befördern. Nun sind erste Details zum geplanten Vertrag durchgesickert.

Demnach soll der 44-jährige Engländer einen Kontrakt über zunächst zwei Jahre bis 2028 unterzeichnen. Dieser beinhaltet zudem eine Option zur Verlängerung um ein weiteres Jahr bis 2029. Mittlerweile ist man sich in der Klubleitung einig, dass Carrick nach einer starken Rückrunde, in der das Team den dritten Tabellenplatz in der Premier League gefestigt und damit die Champions League-Qualifikation geschafft hat, im Amt bestätigt wird.

Andere Kandidaten kommen nur noch infrage, falls man sich bezüglich der Konditionen mit dem Ex-Profi nicht findet. Davon ist jedoch nicht auszugehen. Carrick verspürt grossen Gefallen an der Arbeit mit der Mannschaft und dürfte im Hinblick auf die kommende Spielzeit auch ein gewichtiges Mitspracherecht bei der Kaderplanung erhalten.