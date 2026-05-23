Diese Ablöse muss Manchester United für Éderson zahlen

Manchester United steht kurz davor, den Transfer von Éderson einzutüten. Bis zuletzt stand dieser aufgrund der geforderten Ablöse in der Schwebe.

Das konkrete Interesse von Manchester United an Éderson ist schon seit einigen Wochen bekannt, nun steht der Deal offenbar ganz kurz vor dem Vollzug. Laut «SportItalia» stehen mittlerweile auch die Zahlen des bevorstehenden Transfers fest.

Demnach stehen United und das abgebende Atalanta Bergamo kurz davor, sich auf einen Wechsel zu verständigen. Die zu zahlende Gesamtsumme beläuft sich dabei wohl auf über 50 Millionen Euro, zusammengesetzt aus einem Fixum von 48 Millionen und möglichen Boni von fünf Millionen.

Bei Éderson war schon länger eine Veränderung im Gespräch, neben United soll sich auch Atlético Madrid sehr konkret mit einer Verpflichtung des 26-Jährigen beschäftigen. Der englische Interessent erhält nun aber offenbar den Zuschlag.

Édersons Vertrag in Bergamo läuft 2027 aus, dort gehört er seit Jahren zu den Schlüsselspielern. Für einen Platz im brasilianischen WM-Kader hat es dennoch nicht gereicht.