Dieser Stürmer soll Dusan Vlahovic bei Juventus Turin ersetzen

Juventus Turin plant offenbar bereits die Zeit nach Dusan Vlahovic. Ein Stürmer aus der Premier League soll ein ernstzunehmender Wechselkandidat sein.

Dusan Vlahovic wird Juventus Turin spätestens nach dieser Saison höchstwahrscheinlich verlassen. Die Alte Dame und der Stürmer haben sich bisher nicht auf eine Verlängerung der 2026 endenden Zusammenarbeit einigen können. Das hohe Gehalt sowie die ausbleibenden Leistungen des Angreifers auf hohem Niveau sind aus Vereinssicht nicht kompatibel.

Juve sondiert deshalb den Markt nach Alternativen. Der "Tuttosport" zufolge ist Joshua Zirkzee im Piemont ein ernstzunehmender Kandidat für das Vlahovic-Erbe. Für den 24-Jährigen wäre es eine Rückkehr in den italienischen Fussball.

Zirkzee wechselte vor einem Jahr für etwas mehr als 40 Millionen Euro von Bologna zu Manchester United, wo er einen Vertrag bis 2029 unterschrieb. Beim englischen Rekordmeister konnte der Niederländer bisher allerdings nicht überzeugen. In der laufenden Saison kommt Zirkzee erst auf einen Jokereinsatz in der Premier League in drei Spielen.

Zirkzee ist aber angeblich nicht der einzige Kandidat, mit dem sich Juve beschäftigt. Angeblich steht auch Atalantas Ademola Lookman auf der Turiner Liste.

aoe 13 September, 2025 12:29