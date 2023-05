Diogo Dalot verlängert bei ManUtd

Der portugiesische Aussenverteidiger Diogo Dalot verlängert seinen Vertrag bei Manchester United.

Der 24-Jährige hat bei den Red Devils ein neues Arbeitspapier mit Gültigkeit bis 2028 unterzeichnet. Dalot steht bei ManUtd bereits seit 2018 unter Vertrag. In der abgelaufenen Saison bestritt er 42 Pflichtspiele und steuerte dabei zwei Tore und drei Assists bei. Auch in den kommenden Jahren wird er im Old Trafford auflaufen.

2️⃣0️⃣2️⃣8️⃣ ✍️@DalotDiogo has signed fresh terms with the Reds! 🤩#MUFC — Manchester United (@ManUtd) May 31, 2023

psc 31 Mai, 2023 16:07