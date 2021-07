Donny van de Beek will sich bei ManUtd durchbeissen

Donny van de Beek will sich bei Manchester United nach einer sehr schwierigen ersten Saison durchbeissen.

Der niederländische Mittelfeldspieler steckt den Kopf nicht in den Sand und ist überzeugt, sich bei den Red Devils letztlich durchsetzen zu können. Nach Angaben der “Manchester Evening News” fühlt sich der 24-Jährige bereit für die Herausforderung und plant deshalb auch keinen Transfer in diesem Sommer. Van de Beek ist vertraglich noch bis 2025 an den englischen Spitzenverein gebunden.

Die erste Saison verlief nicht nach Wunsch. Van de Beek musste sich sehr häufig mit einer Jokerrolle begnügen. ManUtd zahlte für die Dienste des früheren Ajax-Profis im vergangenen Jahr 39 Mio. Euro Ablöse.

psc 21 Juli, 2021 17:37