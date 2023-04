Drei englische Topklubs jagen Weltmeister Alexis Mac Allister

Der argentinische Weltmeister Alexis Mac Allister könnte im Sommer innerhalb der Premier League wechseln.

Laut Transferexperte Fabrizio Romano buhlen mit Manchester United, Chelsea und Liverpool gleich drei Topvereine um den Profi von Brighton & Hove Albion. Mac Allister steht bei seinem aktuellen Verein noch bis 2025 unter Vertrag. Die Brighton-Verantwortlichen werden den Preis, den sie für den Mittelfeldprofi fordern, in Kürze bestimmen.

An der WM im vergangenen Jahr mauserte sich Mac Allister zum Stammspiele in der Albiceleste und hatte als solcher grossen Anteil am Titel. Klubtechnisch könnte es für ihn schon bald eine Stufe höher gehen.

