Cavani wird wegen Instagram-Post angeklagt

ManUtd-Stürmer Edinson Cavani wird wegen eines rassistischen Ausdrucks, den er auf Instagram verwendet hatte, von der FA angeklagt.

Der Verband hat eine Untersuchung eingeleitet und ihn für Verstösse gegen festgeschriebene Regeln angeklagt. Cavani hat nun bis zum 4. Januar Zeit, Stellung zu beziehen. Der 33-Jährige bedankte sich via Instagram bei einem Kumpel für die Glückwünsche nach dem Spiel gegen Southampton, in dem er zwei Tore erzielte. Dabei verwendete er den Ausdruck “Gracias Negrito” – also “Danke kleiner Schwarzer”.

Kurze Zeit später löschte er den Post zwar, doch die Bestrafung erfolgt nun trotzdem. ManUtd schreibt in einem Statement auf der Webseite, dass Cavani nie irgendwelche negativen Botschaften im Sinn hatte. Er habe sie gelöscht und sich auch entschuldigt. Der Klub und sämtliche Spieler würden sich immer und überall gegen Rassismus einsetzen.

Cavani droht eine Sperre von bis zu drei Spielen. Entschieden wird nach Eingehen seiner Stellungnahme bei der FA.

A club statement in response to the FA misconduct charge for @ECavaniOfficial.#MUFC — Manchester United (@ManUtd) December 17, 2020

psc 17 Dezember, 2020 11:55