Verletzter Edinson Cavani unterschreibt bei einem Traditionsklub

Edinson Cavani fällt wegen einer Verletzung erneut für mehrere Wochen aus, wie ManUtd-Trainer Ralf Rangnick bestätigt. Im Sommer wird sich der Uruguayer wohl nicht nur aus Manchester, sondern gleich aus Europa verabschieden.

Medienberichten zufolge steht der 35-jährige Torjäger vor der Unterschrift beim argentinischen Traditionsklub Boca Juniors. Der Verein aus Buenos Aires zeigt am 130-fachen Nationalspieler schon länger Interesse. Nun könnte der Verein bei seinen Bemühungen tatsächlich erfolgreich sein. Im Vergleich zu seinem aktuellen Salär bei ManUtd muss Cavani bei einem solchen allerdings grössere Gehaltseinbussen in Kauf nehmen.

Für den Uruguayer zählt nun aber vor allem eine ideale Vorbereitung auf die WM in Katar, wo er sich in Bestform präsentieren und in seinem Team eine tragende Rolle übernehmen will.

psc 1 April, 2022 16:32