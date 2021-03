Ehefrau könnte Romeros Boca-Wechsel verhindern

Es schien schon alles geklärt, doch der Wechsel von Sergio Romero zu den Boca Juniors droht zu platzen. Eine Zukunft bei Manchester United hat der Goalie jedenfalls nicht mehr.

Manchester United hätte Sergio Romero am liebsten schon im Januar transferiert, ein Transfer kam allerdings nicht zustande. Zuletzt schlug das Pendel in Richtung eines Wechsels zu den Boca Juniors aus. Die angepeilte Zusammenarbeit scheint nun aber in Gefahr.

Laut dem argentinischen Journalisten Cesar Luis Merlo sträubt sich Romeros Ehefrau Eliana Guercio Europa zu verlassen. In den letzten Wochen war sogar zu vernehmen, dass sich Romero bereits von seinen aktuellen Teamkollegen verabschiedet habe und demnächst seinen Boca-Wechsel bekanntgeben werde.

Sein Abgang aus Manchester schien schon so gut wie besiegelt, nachdem er zuvor seine luxuriöse rund vier Millionen Euro teure Villa zum Verkauf anbot.

aoe 27 März, 2021 14:33