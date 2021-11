Enrique kommentiert United-Gerüchte: “Ist heute der 1. April?”

Manchester United ist nach der Entlassung von Ole Gunnar Solskjaer auf der Suche nach einer langfristigen Lösung auf dem Trainerstuhl. Gehandelt wird auch Luis Enrique, der bereits süffisant reagiert.

Wer wird kommender Cheftrainer bei Manchester United? Nach der Entlassung von Ole Gunnar Solskjaer übernimmt bis auf Weiteres Michael Carrick. Jedoch arbeiten die ‘Red Devils’ daran eine Lösung zu finden, die langfristig Sinn ergibt. In diesem Zuge fällt vonseiten der Medien auch der Name Luis Enrique.

Mit den Gerüchten um ein Engagement im Old Trafford konfrontiert, antwortete der spanische Nationaltrainer am Sonntag dem TV-Sender “La Sexta” humorvoll: “Ist heute der 1. April?” Er trainiere bereits “das grösste Team in Spanien mit 5.000 Spielern”, so Enrique. United muss sich wohl also anderweitig umsehen.

adk 21 November, 2021 15:39